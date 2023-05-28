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Черное пятно размером больше Земли появилось на Солнце

Автор:  
Татьяна Кудренок
28 Мая 2023, 01:24
Черное пятно размером больше Земли появилось на Солнце Фото: ladbible.com.

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - На поверхности Солнца появилось черное пятно размером в четыре раза больше Земли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ladbible.com.

Сообщается, что пятно достаточно велико, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом.

Сами по себе пятна на Солнце могут и не быть проблемой, но могут являться предвестниками чего-то более опасного.

Солнечное пятно – это область поверхности Солнца, которая холоднее, чем окружающие области звезды. Солнечные пятна — довольно обычное явление, поскольку огромное количество энергии внутри Солнца может сделать его очень нестабильным.

Солнечные пятна иногда связаны с солнечными вспышками, колоссальными выбросами фотонов с поверхности Солнца в космос. Некоторые из них могут быть во много раз больше Земли и могут мешать работе электронных устройств. Это означает, что особенно неудачная солнечная вспышка может привести к отключению электроэнергии по всему миру.

Солнечная вспышка должна произойти на стороне Солнца, обращенной к Земле, чтобы представлять такой риск. Солнечные пятна могут быть признаком солнечной вспышки, поскольку они указывают на то, что одна часть поверхности Солнца особенно изменчива.

Самые большие вспышки называются вспышками X-класса, и они поистине огромны.


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