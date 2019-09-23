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«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал

23 Сентября 2019 09:43
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«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ – В минувшее воскресенье в Театре Microsoft в Лос-Анджелесе прошла 71-ая церемония вручения премий «Эмми», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Hollywood Reporter.

Крэйг Мейзин получил награду за лучший сценарий для исторической драмы телеканала HBO «Чернобыль» на 71-ой церемонии вручения премий «Эмми», которая прошла в минувшее воскресенье в Театре Microsoft в Лос-Анджелесе.

В благодарственной речи К. Мейзин поспешил поздравить режиссера Йохана Ренка, который ранее получил приз за лучшую режиссуру. К. Мейзин посвятил награду жертвам аварии на Чернобыльской АЭС. Также он поблагодарил «невероятный актерский состав под руководством Джареда Харриса» и команду, поведавшую миру эту историю.

Сообщается, что «Чернобыль» обошел таких «соперников», как «Побег из тюрьмы Даннемора» эпизод 6, «Побег из тюрьмы Даннемора» эпизод 7, «Провидение», Фосси/Вердон, «Чрезвычайно английский скандал» и «Когда они нас видят», часть 4.


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Ключевые слова: Культура,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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