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    16:55, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Черный смог над городом до сих пор не рассеялся – аким Шымкента

    Шымкент
    Фото: пресс-служба Премьер-министра РК

    Говоря о главных проблемах Шымкента, недавно назначенный аким Габит Сыздыкбеков вспомнил свое детство, а именно черный смог над городом, который так и не рассеялся, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Как вы знаете, свою деятельность в качестве акима Шымкента начал три месяца назад. За это время я бы обозначил (как достижение – прим.ред.,) возвращение сквера «Спутник» в собственность города и дворец фосфорников. Кроме этого, мы сразу же принялись за чистоту города в целом. Компании усилили свою работу. Город стал чище, я считаю, - прокомментировал Габит Сыздыкбеков.

     Тем не менее, аким Шымкента согласился, что все еще актуален вопрос загрязнения воздуха.

    - До сих пор помню детские годы, когда стоял черный смог над городом. К сожалению, улучшений больших не заметил. Это один из первых вопросов, волнующих жителей. В целом по экономике отметил увеличение бюджета. С 2018 года увеличился бюджет, на 355 млрд тенге  увеличился объем инвестиций в город. В качестве плюсов - будет увеличено количество освещенных улиц и улучшено качество автомобильных дорог, - добавил аким Шымкента.

     

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Шымкент Экология Акимат Акимы
    Арайлым Мұрат
    Автор
    Арайлым Мұрат
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