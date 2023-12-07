Черный смог над городом до сих пор не рассеялся – аким Шымкента
Говоря о главных проблемах Шымкента, недавно назначенный аким Габит Сыздыкбеков вспомнил свое детство, а именно черный смог над городом, который так и не рассеялся, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Как вы знаете, свою деятельность в качестве акима Шымкента начал три месяца назад. За это время я бы обозначил (как достижение – прим.ред.,) возвращение сквера «Спутник» в собственность города и дворец фосфорников. Кроме этого, мы сразу же принялись за чистоту города в целом. Компании усилили свою работу. Город стал чище, я считаю, - прокомментировал Габит Сыздыкбеков.
Тем не менее, аким Шымкента согласился, что все еще актуален вопрос загрязнения воздуха.
- До сих пор помню детские годы, когда стоял черный смог над городом. К сожалению, улучшений больших не заметил. Это один из первых вопросов, волнующих жителей. В целом по экономике отметил увеличение бюджета. С 2018 года увеличился бюджет, на 355 млрд тенге увеличился объем инвестиций в город. В качестве плюсов - будет увеличено количество освещенных улиц и улучшено качество автомобильных дорог, - добавил аким Шымкента.