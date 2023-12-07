Черный смог над городом до сих пор не рассеялся – аким Шымкента

- Как вы знаете, свою деятельность в качестве акима Шымкента начал три месяца назад. За это время я бы обозначил (как достижение – прим.ред.,) возвращение сквера «Спутник» в собственность города и дворец фосфорников. Кроме этого, мы сразу же принялись за чистоту города в целом. Компании усилили свою работу. Город стал чище, я считаю, - прокомментировал Габит Сыздыкбеков.