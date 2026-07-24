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    «Черный рынок» воды: около 400 нарушений выявлено в Кызылординской области

    В Кызылординской области ведется разъяснительная работа по профилактике «черного рынка» воды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    вода
    Фото: Минводы РК

    Особое значение придается экономному расходованию воды в рамках законодательства, оформлению разрешительных документов, повторному использованию воды и обозначению водозащитных зон.

    Как сообщила Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов, под строгим контролем находится забор воды в соответствии с утвержденным графиком. Для этого измеряется уровень воды в главном русле каналов.

    — В этом году за шесть месяцев проведено 80 проверок, выявлен 391 факт нарушений. По результатам проверок выдано 38 предписаний, — сказал руководитель инспекции Зейнулла Казтоганов.

    Принимаемые меры дают возможность эффективно использовать воду в вегетационный период.

    Ранее сообщалось, что казахстанцы могут анонимно обращаться по поводу фактов «черного рынка» воды в регионах.

    Регионы Казахстана Кызылординская область Нарушения Вода Водные ресурсы
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор