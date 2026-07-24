«Черный рынок» воды: около 400 нарушений выявлено в Кызылординской области

Особое значение придается экономному расходованию воды в рамках законодательства, оформлению разрешительных документов, повторному использованию воды и обозначению водозащитных зон.

Как сообщила Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов, под строгим контролем находится забор воды в соответствии с утвержденным графиком. Для этого измеряется уровень воды в главном русле каналов.

— В этом году за шесть месяцев проведено 80 проверок, выявлен 391 факт нарушений. По результатам проверок выдано 38 предписаний, — сказал руководитель инспекции Зейнулла Казтоганов.

Принимаемые меры дают возможность эффективно использовать воду в вегетационный период.

Ранее сообщалось, что казахстанцы могут анонимно обращаться по поводу фактов «черного рынка» воды в регионах.