«Черный рынок» воды: около 400 нарушений выявлено в Кызылординской области
В Кызылординской области ведется разъяснительная работа по профилактике «черного рынка» воды, передает корреспондент агентства Kazinform.
Особое значение придается экономному расходованию воды в рамках законодательства, оформлению разрешительных документов, повторному использованию воды и обозначению водозащитных зон.
Как сообщила Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов, под строгим контролем находится забор воды в соответствии с утвержденным графиком. Для этого измеряется уровень воды в главном русле каналов.
— В этом году за шесть месяцев проведено 80 проверок, выявлен 391 факт нарушений. По результатам проверок выдано 38 предписаний, — сказал руководитель инспекции Зейнулла Казтоганов.
Принимаемые меры дают возможность эффективно использовать воду в вегетационный период.
Ранее сообщалось, что казахстанцы могут анонимно обращаться по поводу фактов «черного рынка» воды в регионах.