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    10:37, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Черные старатели копали золото во дворе дома в Акмолинской области

    черные старатели
    Фото: пресс-служба АО «АК Алтыналмас»

    В помещении хозяйственной постройки дома житель поселка Бестобе наладил цех по переработке золотосодержащего материала, оборудованный шаровой дробилкой кустарного производства, замывочным столом, измельчителем и прочим оборудованием для переработки руды, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на  АО «АК Алтыналмас».

    В этот же день на соседней улице в сарае дома обнаружен хорошо замаскированный незаконный пролаз, который вел в нижние горизонты шахты. Через так называемую «дудку» можно было спуститься на 45-й горизонт шахты.

    золотоискатели
    Фото: пресс-служба АО «АК Алтыналмас»

     

    Предприимчивый владелец ранее неоднократно привлекался за незаконные проникновения на территорию шахты и числился в базе как незаконный старатель. В этот раз мужчина за определенную плату предоставлял услуги по незаконному спуску в шахту «черным старателям». Известно, что оба владельца помещений, где творились незаконные деяния бывшие шахтеры, хорошо знающие особенности добычи и переработки золотосодержащей руды. Теперь по закону им грозит крупный штраф вплоть до ареста.

    копатели золота
    Фото: пресс-служба АО «АК Алтыналмас»

     

    По данным МВД, за последние 10 лет стражи порядка задержали около 45 тысяч черных старателей и ликвидировали сотни нелегальных цехов по переработке золота. Только за последние полтора года было задержано более 1000 черных старателей, из них 620 повторно. За этот период выявлено 25 незаконных пролазов и 7 нелегальных цехов. 

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