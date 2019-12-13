Через WhatsApp могут обращаться к начальнику местной полиции жители Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские полицейские за три месяца выявили 9 тысяч правонарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Участок» за 3 месяца посетили по месту жительства 5,7 тыс. человек, состоящих на различных учётах, проверили 708 неблагополучных семей. За невыполнение обязанностей по воспитанию детей привлекли к ответственности 37 человек. В Центр адаптации несовершеннолетних доставили 27 подростков. Владельцы оружия, иностранные граждане, лица без определенного места жительства, съёмные квартиры, торговые точки, реализующие алкогольную продукцию, увеселительные заведения – все это проверяли полицейские.

Особое внимание уделяли сфере семейно-бытовых отношений. Здесь выявили около 500 нарушений. 22 человека получили 5 суток административного ареста за нарушение защитного предписания — за повторные факты домашнего насилия.





За время операции полицейские распространили свыше 1,5 тыс. информационных листов с контактами пунктов полиции и участковых инспекторов.

«Открыта линия в мессенджере WhatsApp +7-708-432-46-00. Люди могут сообщить о нарушениях правопорядка непосредственно начальнику отдела местной полицейской службы города Петропавловска Алибеку Габдуллину», - добавили в пресс-службе.

Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где поставил задачу «воплотить в жизнь концепцию «слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан.