Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана (Нур-Султан)
Через важные реформы прошла наша страна со дня принятия Основного закона – аким столицы
30 Августа 2022 18:06

Через важные реформы прошла наша страна со дня принятия Основного закона – аким столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram поздравил жителей столицы с Днем Конституции, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые жители столицы!

Сердечно поздравляю Вас с Днем Конституции Республики Казахстан!

Конституция – прочная гарантия созидания и прогресса, обеспечивающая стабильность, мир и согласие в стране. Конституция закрепила нашу страну как правовое и светское государство.

Со дня принятия Основного закона наша страна прошла через важные реформы, которые улучшают благосостояние граждан. 5 июня состоялся общенациональный референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что поправки в Конституцию направлены на защиту интересов, прав и свобод всех граждан, «социальная справедливость – главная ценность и несущая конструкция нового общественного договора».

Поздравляю с Днем Конституции! Желаю крепкого здоровья и семейного благополучия!» - написал аким столицы.


Фото: instagram.com/altay_kulginov_official

Новости по теме
Люди живут в «угольной шахте» - алматинцы просят помощи у акима
Часть дорог Алматы будет перекрыта 25 сентября
Выборы объединят казахстанцев вокруг идеи демократической трансформации – эксперт
Читайте также
Цифровую карту семьи внедрили в Карагандинской области
УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
Девять инвестиционных проектов в сфере туризма реализуют в Атырау
Сборная Казахстана победила футболистов Беларуси и вышла в группу B Лиги наций
Компания в Атырау снизила на 20% стоимость аренды после расследования антимонопольщиков
Все билеты на матч «Казахстан – Беларусь» проданы
Число женщин-предпринимателей растет в Казахстане
Незадекларированные iPhone 14 пытались ввезти в Астану из Дубая
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
5 Где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь в Лиге наций

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив