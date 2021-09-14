Через участок границы в Павлодарской области не пропустили 11 россиян

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Въезжавшие граждане соседней страны не предоставили справки об отрицательном результате ПЦР-теста, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние сутки через границу прошло 684 человека, из них 454 пеших и 230 – водителей фуры. В карантинный стационар помещено 7 казахстанцев, - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области. - Подтверждённых случаев на автопереходах не выявлено. Въезд в страну запрещён 11 гражданам Российской Федерации, не предоставившим справок с отрицательным результатом ПЦР-обследования».

В Павлодарской области мониторинг за перемещением людей продолжается на четырёх автомобильных пунктах пропуска государственной границы, добавили в ДСЭК. С момента введения ограничений в регион прибыли 193 776 человек. В этот период проведено 41 033 ПЦР-обследования, выявлено 262 завозных случая с бессимптомным течением болезни.