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    07:29, 03 Апрель 2022 | GMT +6

    Через соцсети обращаются к полицейским жители СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области в этом году отреагировали более чем на 140 публикаций в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, чаще всего полицейских Петропавловска «отмечают» в социальной сети Instagram, Facebook и ВКонтакте. Практические ежедневно в соцсетях появляются фото и видео с мест дорожно-транспортных происшествий, которые неизменно комментирует ведомство.

    «Социальные сети – одна из эффективных площадок для взаимодействия общества и полиции. На публикации в пабликах и сообществах, если темы постов входят в компетенцию органов внутренних дел – профильные службы реагируют оперативно, размещают официальные комментарии», - отметили в пресс-службе.

    Обращаются через социальные сети к полицейским не только в Петропавловске, но и в районах области. Несколько дней назад в Instagram жители райцентра Бесколь пожаловались на беспорядок возле одного из продуктовых магазинов. Безопасно подойти к нему по тротуару невозможно. Сотрудники отдела полиции Кызылжарского района проехали на место, составили административный протокол по «Загрязнение мест общего пользования». С правонарушителем провели профилактическую беседу. В этот же день он привел в порядок участок тротуара.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Интернет Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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