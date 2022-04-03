Через соцсети обращаются к полицейским жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области в этом году отреагировали более чем на 140 публикаций в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, чаще всего полицейских Петропавловска «отмечают» в социальной сети Instagram, Facebook и ВКонтакте. Практические ежедневно в соцсетях появляются фото и видео с мест дорожно-транспортных происшествий, которые неизменно комментирует ведомство.

«Социальные сети – одна из эффективных площадок для взаимодействия общества и полиции. На публикации в пабликах и сообществах, если темы постов входят в компетенцию органов внутренних дел – профильные службы реагируют оперативно, размещают официальные комментарии», - отметили в пресс-службе.

Обращаются через социальные сети к полицейским не только в Петропавловске, но и в районах области. Несколько дней назад в Instagram жители райцентра Бесколь пожаловались на беспорядок возле одного из продуктовых магазинов. Безопасно подойти к нему по тротуару невозможно. Сотрудники отдела полиции Кызылжарского района проехали на место, составили административный протокол по «Загрязнение мест общего пользования». С правонарушителем провели профилактическую беседу. В этот же день он привел в порядок участок тротуара.