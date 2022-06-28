28 Июня 2022 10:28

Через смартфон казахстанцы могут получить 66% услуг – Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил уделять пристальное внимание защите данных клиентов казахстанских банков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государственные услуги являются важным элементом повышения качества жизни наших граждан. За год почти в два раза увеличилось количество оказываемых госуслуг. 66% услуг оказывается населению через обычный смартфон. В цифровом виде уже сегодня доступно 18 документов граждан», - сказал Алихан Смаилов в ходе заседания Правительства.

Глава Кабмина отметил, что многие электронные услуги и интеграция баз исключают необходимость обращения граждан в какие-либо органы.

«Данную работу необходимо продолжить. В стране активно развиваются электронные банковские услуги. В банковских приложениях для удобства граждан внедряются сервисы госуслуг, используются современные способы защиты. Необходимо уделять внимание участившимся случаям мошенничества и усилить защиту данных клиентов банков», - добавил Алихан Смаилов.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин заявил, что цифровые сервисы пользуются широким спросом у казахстанцев.