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Через русский язык мы вышли на мировую культуру - Елбасы

1 Декабря 2021 22:38
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Через русский язык мы вышли на мировую культуру - Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев оценил роль русского языка в становлении казахского образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В КарЛаге были и профессора, и врачи, и специалисты, и инженеры, и прочие квалификации. Многие потом оседали и оставались, преподавали, учили. Это было большое благо. Быть может, Вы знаете, во время войны здесь был «МосФильм», в Алматы. Фильм «Иван Грозный» создавался в Алматы, как и ряд других фильмов», - сказал Нурсултан Назарбаев в документальном фильме Оливера Стоуна «Qazaq. История золотого человека».

Как отметил Елбасы, эта русская интеллигенция сыграла большую роль.

«Соприкосновение с русской культурой сыграло очень благоприятную роль для казахов. В том числе русский язык, через который мы вышли на мировую культуру, потому что переведенных на казахский язык никаких исторических, культурных, научных (источников, прим. ред.) не было, мы до всего этого доходили через русский язык, через русскую культуру. До революции образованных людей было 5%-6%, сейчас 100% казахов образованные», - заключил Н. Назарбаев.

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#Культура   #Первый Президент - Елбасы  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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