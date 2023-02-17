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Через пункты пропуска на границе с Узбекистаном разрешили перемещаться только грузовикам

17 Февраля 2023, 17:45
Через пункты пропуска на границе с Узбекистаном разрешили перемещаться только грузовикам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением работ по модернизации и техническому дооснащению пунктов пропуска на внешней границе ЕАЭС, с 15 февраля 2023 года через пункты пропуска «Атамекен», «Казыгурт» расположенных на казахстанско-узбекской границе будут перемещаться только грузовые автотранспортные средства. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

В настоящее время Комитетом государственных доходов МФ РК проводятся работы по модернизации и техническому дооснащению 9 автомобильных пунктов пропуска.

В целях обеспечения безопасности физических лиц при пересечении границы и полноценного осуществления таможенного контроля в период модернизации автомобильных пунктов пропуска «Казыгурт» и «Атамекен» с 15 февраля 2023 года временно запрещен пропуск физических лиц, легкового транспорта, автобусов и автотранспортных средств с грузоподъемностью до 3,5 тонн.

Физические лица, легковые автомобили, автобусы и автотранспортные средства с грузоподъемностью до 3,5 тонн, проходящие через эти пункты пропуска, направляются в следующие пункты пропуска.

- пункты пропуска «Б.Конысбаева» (РК) - «Яллама» (РУ) (физические лица, легковые автотранспортные средства, автобусы и грузовые АТС с грузоподъемностью до 3,5 тонн);

- пункты пропуска «Жибек жолы» (РК) – «Гишт куприк» (РУ) (физические лица, легковые автотранспортные средства, автобусы);

- пункты пропуска «Сырдарья» (РК) – «Малик» (РУ), «Целинный» (РК) – «Ок олтин» (РУ) (легковые автотранспортные средства, физические лица).

В связи с чем, до завершения модернизации через пункты пропуска «Атамекен» и «Казыгурт» будут перемещаться только грузовые автотранспортные средства.

Завершение работы по модернизации планируется в 4 квартале 2024 года.


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