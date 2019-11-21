Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Через пункты пропуска между Казахстаном и Кыргызстаном проходят ежегодно 11 млн человек

Автор:  
Серик Сабеков
21 Ноября 2019, 11:30
Через пункты пропуска между Казахстаном и Кыргызстаном проходят ежегодно 11 млн человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Через пункты пропуска между Казахстаном и Кыргызстаном проходят ежегодно 11 млн человек. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Между двумя странами функционирует 11 автомобильных пунктов пропуска. Названия пункта пропуска «Нововоскресеновка» меняется на «Сыпатай батыр». Также сейчас есть 11 автомобильных пунктов пропуска, из них 5 многосторонних международных и шесть двусторонних. Из-за того, что объем перевозок низкий, четыре из них были закрыты в 2010 году», - сообщил Бейбут Атамкулов, представляя на пленарном заседании Сената законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года».

Министр также сообщил, что на сегодня наблюдается рост автомобильных грузовых перевозок между нашими странами.

«Через семь пунктов пропуска проходят порядка 11 млн лиц в год, а также 1,7 млн транспортных средств, из которых 400 тысяч грузовых транспортных средств. В 2018 году объем автомобильных перевозок грузов между Казахстаном и Кыргызстаном вырос на 43% и составил 1,7 млн тонн», - добавил Бейбут Атамкулов.

Правительство РК   Кыргызстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию