Через общедомовые чаты выявляют нарушителей полицейские Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник управления полиции района Байконыр в Нур-Султане Даурен Казбеков рассказал о результатах совместной работы сотрудников с КСК, консьержами и активными жителями района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начало года, по его данным, в районе Байконыр выявлено более 60 правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, вынесено 170 защитных предписаний, по информации граждан проведена профилактическая работа с 185 семейными дебоширами, 112 пострадавшим женщинам оказана социально-правовая помощь.

«К примеру, супруг в состоянии алкогольного опьянения неоднократно устраивал дома скандалы, применял физическую силу в отношении своей супруги. Женщина терпела и заявлять в правоохранительные органы не собиралась. О данном факте мы узнали от представителей КСК, семейный дебошир определен на стационарное лечение в Центр наркологии сроком на 6 месяцев. Таких примеров очень много», - добавил начальник управления в ходе брифинга.

В связи с этим руководитель ведомства обратился к представителям КСК и горожанам с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать о нарушениях в полицию на телефон экстренной службы «102», либо можно обратиться к своему участковому инспектору.

Помимо этого, участковые инспекторы состоят в 491 чате с обслуживающими организациями и активными жителями. Через них полицейским удалось пресечь более 120 административных правонарушений, 15 лиц определены в Центр наркологии, в отношении семейных дебоширов вынесено 26 защитных предписаний, 150 жителям оказана правовая помощь.

Даурен Казбеков также сообщил о нарушениях тишины и спокойствия граждан в ночное время со стороны увеселительных заведений. На пульт «102» в отношении заведений досуга в январе поступило 133 жалобы. За нарушение тишины возбуждено 93 административных дела, а за распитие и нахождение в общественных местах в состоянии опьянения пресечено 65 правонарушений.

Он добавил, что население района на сегодня насчитывает более 240 тысяч человек. В связи с этим требуются еще 20 участковых инспекторов полиции.