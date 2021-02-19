Через мобильное приложение «Qamqor» предприниматели могут выяснить законность проверок

НУР-СУЛАН. КАЗИНФОРМ – Как предпринимателям можно узнать о законности проверки госорганов в электроном формате, рассказали в Генеральной прокуратуре РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе презентация цифровых проектов Комитета по правовой статистике и специальным учетам заместитель Генпрокурора Марат Ахметжанов отметил, что для оперативности надзора и защиты бизнеса от незаконных проверок создана система «Единый реестр субъектов и объектов проверок» (ЕРСОП), которая обеспечивает прозрачность государственного контроля и надзора.

Программа является одним из главных компонентов защиты бизнеса от необоснованного давления со стороны контролеров.

В 2020 году с помощью этой системы прокурорами пресечены 403 незаконно назначенные госорганами проверки.

В рамках ЕРСОП запущено мобильное приложение «Qamqor». Теперь предприниматели могут получать уведомления о предстоящих проверках, подавать жалобы в прокуратуру, в случае выхода проверяющего за рамки своих полномочий.

На сегодняшний день приложением пользуются порядка 110 тыс. бизнесменов.



