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    12:51, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Через мобильное приложение «Qamqor» предприниматели могут выяснить законность проверок

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    НУР-СУЛАН. КАЗИНФОРМ – Как предпринимателям можно узнать о законности проверки госорганов в электроном формате, рассказали в Генеральной прокуратуре РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе презентация цифровых проектов Комитета по правовой статистике и специальным учетам заместитель Генпрокурора Марат Ахметжанов отметил, что для оперативности надзора и защиты бизнеса от незаконных проверок создана система «Единый реестр субъектов и объектов проверок» (ЕРСОП), которая обеспечивает прозрачность государственного контроля и надзора.

    Программа является одним из главных компонентов защиты бизнеса от необоснованного давления со стороны контролеров.

    В 2020 году с помощью этой системы прокурорами пресечены 403 незаконно назначенные госорганами проверки.

    В рамках ЕРСОП запущено мобильное приложение «Qamqor». Теперь предприниматели могут получать уведомления о предстоящих проверках, подавать жалобы в прокуратуру, в случае выхода проверяющего за рамки своих полномочий.

    На сегодняшний день приложением пользуются порядка 110 тыс. бизнесменов.



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