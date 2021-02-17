Через мобильное приложение «102» жительнице столицы вернули потерянные деньги
На канал Центра оперативного управления через мобильное приложение «102» поступил аудиозвонок жительницы города, которая сообщила, что нашла 70 тысяч тенге. Деньги женщина нашла на перекрестке улиц Есенберлина и Бейбишилик, где и ожидала прибытия полиции.
При просмотре камер видеонаблюдения, полицейские заметили девушку, которая бегала по улице и как будто что-то искала. Выяснилось, что, работая неподалеку в магазине, девушка, почувствовав себя плохо, вышла в аптеку за лекарствами, а по дороге случайно положила деньги мимо кармана. Благодаря сознательности женщины, потерянные деньги были возвращены владелице.
Департамент полиции г. Нур-Султана выражает благодарность жительнице столице, которая, проявив порядочность и активную гражданскую позицию, сообщила о находке. От имени начальника Департамента женщине вручено благодарственное письмо и цветы.
С 1 февраля т.г. запущен новый процесс приема сообщений граждан в полицию. При помощи мобильного приложения «102» каждый житель столицы может направлять в полицию информацию о совершенном правонарушении и преступлении прямо с места происшествия. Также можно подать обращение, связаться с оператором путем аудио- или видеозвонка, при этом автоматически определяется местоположение звонившего, оператор может видеть происходящее и принять экстренные меры реагирования. В системе предусмотрен модуль массового оповещения граждан через чат-боты в Telegram и Facebook, а также через электронную почту.
Для этого нужно скачать приложение «102» бесплатно в Play Маркет для телефонов системы Андроид и в App Store - для телефонов системы IOS.