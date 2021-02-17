Через мобильное приложение «102» жительнице столицы вернули потерянные деньги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С момента запуска нового процесса приема сообщений граждан, в полицию поступило 36 обращений. Жители города направляли в полицию информацию о совершенных правонарушениях, среди которых случаи выброса мусора в общественных местах, нарушения парковки, правил дорожного движения, а также кражи и грабежи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

На канал Центра оперативного управления через мобильное приложение «102» поступил аудиозвонок жительницы города, которая сообщила, что нашла 70 тысяч тенге. Деньги женщина нашла на перекрестке улиц Есенберлина и Бейбишилик, где и ожидала прибытия полиции.

При просмотре камер видеонаблюдения, полицейские заметили девушку, которая бегала по улице и как будто что-то искала. Выяснилось, что, работая неподалеку в магазине, девушка, почувствовав себя плохо, вышла в аптеку за лекарствами, а по дороге случайно положила деньги мимо кармана. Благодаря сознательности женщины, потерянные деньги были возвращены владелице.

Департамент полиции г. Нур-Султана выражает благодарность жительнице столице, которая, проявив порядочность и активную гражданскую позицию, сообщила о находке. От имени начальника Департамента женщине вручено благодарственное письмо и цветы.

С 1 февраля т.г. запущен новый процесс приема сообщений граждан в полицию. При помощи мобильного приложения «102» каждый житель столицы может направлять в полицию информацию о совершенном правонарушении и преступлении прямо с места происшествия. Также можно подать обращение, связаться с оператором путем аудио- или видеозвонка, при этом автоматически определяется местоположение звонившего, оператор может видеть происходящее и принять экстренные меры реагирования. В системе предусмотрен модуль массового оповещения граждан через чат-боты в Telegram и Facebook, а также через электронную почту.

Для этого нужно скачать приложение «102» бесплатно в Play Маркет для телефонов системы Андроид и в App Store - для телефонов системы IOS.