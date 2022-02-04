Через мессенджеры и соцсети общаются с населением полицейские Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские осваивают новые онлайн-площадки для общения с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, первый заместитель начальника городского управления полиции Алибек Габдуллин активно использует мессенджер WhatsApp для общения с населением. К нему обращаются по нарушениям ПДД, правилам парковки, сообщают о шуме в ночное время. Один из водителей маршрутных автобусов на остановках общественного транспорта фиксирует нарушителей ПДД, наледи на проезжей части, которые угрожают безопасности дорожного движения, и отправляет А. Габдуллину.

«В целом спектр вопросов широкий. Недавно жители 19-го микрорайона пожаловались на соседа, владельца двух породистых собак. Животных без намордников боялись дети, страдало санитарное состояние подъезда и прилегающей территории. Владельца привлекли к административной ответственности за нарушение правил выгула домашних животных. Ситуацию взял на контроль участковый инспектор полиции», — рассказал полицейский.

А. Габдуллин добавил, что все участковые завели аккаунты в Instagram, скоро каждый будет доступен в WhatsApp. Готовится расклейка новых информационных листов с именами и контактами участковых. В них укажут новые контакты онлайн-связи.