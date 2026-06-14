Через границы и закрытые маршруты: как школьное питание доставили в Афганистан

Почти 400 тонн продовольственной помощи для афганских школьников преодолели 15 тысяч километров и прошли через девять стран, прежде чем попасть в Афганистан, передает Kazinform со ссылкой на служба новостей ООН.

Груз с витаминизированным печеньем был направлен в рамках программы школьного питания Всемирной продовольственной программы ООН. Для тысяч детей в Афганистане такая помощь — не просто перекус, а зачастую самая питательная еда за день.

Изначально продовольствие отправили из индонезийского порта Сурабая в пакистанский Карачи. Правительство Индонезии выделило 3,5 млн долларов на поддержку программы школьного питания в Афганистане. В рамках этой инициативы помощь должны получить 172 тысячи школьников.

Однако из-за напряженности между Пакистаном и Афганистаном граница была закрыта, и запланированный сухопутный маршрут оказался недоступен. ВПП пришлось срочно искать альтернативные пути доставки.

Сначала груз перенаправили в порт Джебель-Али в Дубае, откуда его планировалось доставить через Персидский залив в Иран, а затем по суше в Афганистан. Но из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и ограничений в районе Ормузского пролива маршрут вновь пришлось изменить.

В итоге гуманитарный груз отправили более сложным и дорогостоящим сухопутным коридором через Кавказ. Колонна из 21 грузовика прошла через Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Иорданию, Сирию, Турцию и Грузию, затем через Каспийское море в Туркменистан и далее в Афганистан.

На каждом этапе перевозки требовались новые разрешения, оформление документов и ожидание на границах. По словам водителей, на паромной переправе в азербайджанском порту Алят образовалась очередь из сотен грузовиков протяженностью почти 30 километров.

— Это было непросто, но осознание того, что груз поможет детям, придавало сил, — рассказал водитель Хюсейн Саррач Улус.

В 2025 году Всемирная продовольственная программа обеспечила школьным питанием 1,3 млн учащихся в восьми провинциях Афганистана. По оценкам, в 2026 году почти 4,9 млн женщин и детей в стране страдают от недоедания. Ситуацию усугубляют наводнения, землетрясения, сокращение гуманитарного финансирования и кризис на границах.

Как отметил сотрудник ВПП по вопросам логистики Абдул Ахад Мониб, за каждой пачкой печенья, которую получают дети, стоят тысячи километров пути, задержки и вынужденные изменения маршрута.