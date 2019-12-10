Через фейковые страницы в соцсетях действовали мошенники в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские полицейские расследуют несколько эпизодов интернет-мошенничества с использованием чужих удостоверений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, схема обмана не нова. Мошенники копировали страницы в социальных сетях и обращались за помощью от имени пользователя к его знакомым. Фейки собирали средства якобы на лечение близких родственников.

«Один из потерпевших отправил фото своего удостоверения для открытия кредита в микрофинансовой организации. Лишь потом он узнал, что настоящий знакомый никого ни о чем не просил, и обратился в полицию. В одном случае удостоверение было утеряно жителем области. Через некоторое время мужчине позвонили представители службы безопасности одного из банков и уточнили, пытался ли он только что получить кредит», - рассказали в пресс-службе.

Начальник управления криминальной полиции Петр Климов добавил, что в полицию поступило несколько сообщений от банковских филиалов.

«Это следствие договоренностей, достигнутых руководством департамента полиции с банками второго уровня. О каждом подозрительном факте службы безопасности информируют полицию и друг друга. Благодаря оперативному обмену сведениями подозреваемые были установлены в короткие сроки», - сообщил П. Климов.

Всего с начала года в регионе раскрыли 50 интернет-мошенничеств.