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Через четверть века заменили лифты в многоэтажках Петропавловска

22 Декабря 2022, 18:44
Через четверть века заменили лифты в многоэтажках Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Руслан Анбаев на встрече с населением предложил воспользоваться программой модернизации жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима города, 17 многоэтажных домов уже привели в порядок за счет участия в программе. Еще в 17 домах ремонт продолжается.

«В 2021-2022 годы для проведения модернизации из республиканского бюджета выделили кредит в два млрд тенге. Средства направили на капитальный ремонт кровли, замену лифтов. Отмечу, что четыре лифта установили в домах, где они не работали более 25 лет. В марте мы будем отправлять полный пакет документов для участия в программе в 2024 году. Нам нужно определиться с многоквартирными домами, которые нуждаются в капитальном ремонте. Но желание должно исходить от вас. Мы не навязываем вам участие в программе. Тем более, что виды работ и подрядчиков вы выбираете сами», - подчеркнул аким города.

Модернизация общего имущества производится на возвратной основе. Срок - до 15 лет под 0,1% годовых. Решение принимается на общем собрании собственников квартир и оформляется протоколом.


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