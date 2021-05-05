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    18:55, 04 Май 2021 | GMT +6

    Чемпионы мира по боксу среди молодёжи получили по три миллиона тенге

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев вручил денежные сертификаты победителям и призёрам чемпионата мира по боксу среди молодёжи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

    В апреле в польском Кельце наши юноши и девушки завоевали 10 медалей, в том числе два золота – у воспитанника столичных тренеров Санжара Ташкенбая, который выступает в весе до 49 килограммов, и карагандинца Сабыржана Аккалыкова в категории до 64 килограмма.

    «На мой взгляд, и по оценке всех специалистов чемпионат для нас прошёл очень хорошо. Команда юношей заняла второе место, в общем зачёте мы четвёртые. С учётом того, что в 2020 году не было никаких соревнований, такой результат на соревнованиях мирового уровня для нас – большое достижение «, – сказал Кенес Ракишев перед награждением.

    Чемпионы Ташкенбай и Аккалыков получили премии в 3 миллиона тенге, серебряные призёры – Дана Дидай, Жулдыз Шаяхметова, Елнур Суюнбай, Ерболат Сабыр – по 1,5 миллиона тенге, обладатели бронзовых медалей Елдана Талипова, Асель Сагатова, Жасмин Кизатова и Диас Молжигитов – по 1 миллиону.

    Денежные сертификаты также вручены наставникам команд – старшему тренеру юношеской сборной Кайрату Сатжанову и старшему тренеру девушек Елдосу Сайдалину.


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