Чемпионы мира и Азии помогли 80-летнему аксакалу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Празднование Наурыза в Нур-Султане в этом году посвящено добрым делам. Не остались в стороне и столичные спортсмены: они очистили от снега двор дома пожилых астанчан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Чемпионы мира и Азии очистили от снега двор в доме 80-летнего аксакала Мереке Акашева и обладательницы награды «Алтын Алқа» Маргимы-апа в жилом массиве Уркер. Они поблагодарили своих помощников и дали свое благословение.

Спортсмены столицы не первый год оказывают всестороннюю помощь жителям города, сегодня своими усилиями они мобилизовали специальную технику по уборке снега.

В акции приняли участие около 20 человек, среди которых были чемпион мира по джиу-джитсу Ислам Мамилов, чемпион мира по муай тай Алмаз Сарсембеков, чемпион мира по киокушинкай-кан каратэ Алишер Карменов, обладатель серебряной медали чемпионата Казахстана среди юниоров по таэквондо Канат Багжан, победитель международных спортивных игр «Азия балалары» по таэквондо Ерасыл Бекболат.

Акция проводилась со строгим соблюдением санитарных норм.