РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:47, 28 Апрель 2022 | GMT +6

    Чемпионы Азии по греко-римской борьбе получили по 1 млн тенге в Шымкенте

    None
    None
    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Чемпионы Азии по греко-римской борьбе Меиржан Шермаханбет (до 67 кг) и Алимхан Сыздыков (до 130 кг) были награждены руководителем управления физической культуры и спорта города Шымкента и президентом городской федерации борьбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Спортсменам были вручены сертификаты на 1 млн тенге. Тренеры борцов получили вознаграждение в размере 300 тыс..

    Чемпионат Азии по видам борьбы проходил в Улан-Баторе (Монголия). Как ранее сообщалось, сборная Казахстана по греко-римской борьбе заняла первое место в медальном зачете. На счету отечественных «классиков» две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали.
    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!