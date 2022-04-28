Чемпионы Азии по греко-римской борьбе получили по 1 млн тенге в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Чемпионы Азии по греко-римской борьбе Меиржан Шермаханбет (до 67 кг) и Алимхан Сыздыков (до 130 кг) были награждены руководителем управления физической культуры и спорта города Шымкента и президентом городской федерации борьбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Спортсменам были вручены сертификаты на 1 млн тенге. Тренеры борцов получили вознаграждение в размере 300 тыс..