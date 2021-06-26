Чемпионы Азии по боксу получили по 10 тысяч долларов США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане наградили победителей и призеров чемпионата Азии по боксу Дубаи-2021, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев вручил денежные сертификаты спортсменам, тренерским штабам сборных, администрациям женской и мужской команд, комплексно-научным группам.

Как отметили в федерации, сборная Казахстана по боксу среди мужчин и женщин на чемпионате Азии в Дубаи-2021 завоевали первое общекомандное место в медальном зачете. Подопечные главных тренеров Галымбека Кенжебаева и Ерика Алгабека завоевали 16 медалей (8 золотые, 6 серебряные, 2 бронзовые).

Чемпионками турнира стали Алуа Балкибекова, Назым Кызайбай, Дина Жоламан, Римма Волосенко, Милана Сафронова, Валентина Хальзова, Фариза Шолтай и Ляззат Кунгейбаева.

«Как вы знаете, наших спортсменок отметил и поздравил Глава государства. Для нас это очень ценно. На сегодня еще ни одна женская сборная на международной арене не смогла показать такой результат, какой показали вы. Поэтому я еще раз от чистого сердца поздравляю и благодарю всех наших спортсменов, Федерацию бокса, всех наших болельщиков. Отдельно скажу о работе нашей Федерации. Мы официально подали три протеста на этом чемпионате Азии. Могли взять еще золотые медали, но спорт есть спорт, решения судей, к сожалению, не всегда пересматриваются. Но в любом случае я благодарю, также и всю нашу мужскую сборную. Я уже говорил спортсменам на самом турнире, что Федерация и дальше будет поддерживать всех их без исключения. Впереди нас всех ждет Олимпиада в Токио-2020. Сейчас мы все свои усилия прилагаем, чтобы взять еще одну лицензию у женщин. Работа по этому вопросу ведется. Еще раз поздравляю всех казахстанцев с этим результатом на чемпионате Азии!» – сказал Кенес Ракишев перед награждением.

Обладательницы золотых медалей получили премии в размере 10 тысяч долларов США. Серебряные медалисты Даниял Сабит, Абылайхан Жусупов, Абилхан Аманкул, Василий Левит, Камшыбек Кункабаев и Владислава Кухта – по 5 тысяч долларов, бронзовые призеры Сакен Бибосинов и Марина Вольнова – по 2.5 тысяч долларов США.

Денежные сертификаты также вручили главным наставникам и тренерам сборной - по 1 млн тенге, личным тренерам - по 500 тысяч, представителям КНГ - по 300 тысяч тенге. Кроме того, чемпионкам и тренерам подарили одни из последних версий iPhone и iPad.