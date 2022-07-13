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Чемпиону WBC из Казахстана назначили титульный бой с непобежденным «Львом»
13 Июля 2022 12:37

Чемпиону WBC из Казахстана назначили титульный бой с непобежденным «Львом»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Европейский боксерский союз (EBU) санкционировал бой за вакантный титул чемпиона организации в супертяжелом весе между казахстанцем Жаном Кособуцким (18-0, 17 КО) и представителем Турции Умутом Джамкираном (18-0, 17 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Как сообщается на официальном сайте организации, крайним сроком для заключения сделки является 18 июля, после чего поединок будет выставлен на промоутерские торги. Заявки стороны боксеров должны подать в штаб-квартиру Совета в Риме (Италия).

В ночь с 21 на 22 мая в Гамбурге (Германия) Кособуцкий одержал победу над французским боксером Жоаном Дюопа (39-7, 26 КО) и завоевал титул WBC International в хэвивейте.

Что касается Джамкирана, то «Анатолийский лев» в последний раз выходил на ринг 14 мая в немецком Магдебурге - нокаутировал в четвертом раунде чеха Лукаша Вакера (3-2, 2 КО).


Фото: sports.kz
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