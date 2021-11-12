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Чемпиону мира по боксу Темиртасу Жусупову подарили квартиру в Кокшетау

12 Ноября 2021 18:51
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Чемпиону мира по боксу Темиртасу Жусупову подарили квартиру в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На чествовании заслуженные награды спортсмен и его тренер получили из рук акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

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В Кокшетау прошла торжественная церемония чествования первого чемпиона мира по боксу среди мужчин, спортсмена Центрального спортивного клуба Министерства обороны Темиртаса Жусупова. Темиртас Жусупов - победитель Всемирных военных игр 2019 года, чемпион мира 2021 года среди военнослужащих.

Выступая с приветственным словом, глава региона отметил, что в области сильны спортивные традиции и многое делается для развития спортивного движения.

«Мы, акмолинцы, безмерно горды победой Темиртаса! Она уникальна. Это первая в истории золотая медаль Акмолинской области на чемпионате мира среди мужчин! Темиртас - опытный спортсмен. На пути к этой высокой награде он дважды выигрывал чемпионаты мира среди военнослужащих: в 2019 году в китайском Ухане и совсем недавно, в сентябре, в Москве. Заслуженным итогом этих побед стала золотая медаль чемпионата мира», – сказал Ермек Боранбаевич.

Ермек Маржикпаев вручил чемпиону ключи от квартиры и денежный сертификат. Подчеркнул особые заслуги и высокий профессионализм личного тренера Темиртаса – Куанышпая Кокушева. Ему также вручен денежный сертификат.

В свою очередь Темиртас Жусупов поприветствовал собравшихся, отметил, что понимал, как за него болеют земляки и, поэтому сделал все необходимое для победы.

«От себя лично и спортсменов Акмолинской области хотелось бы поблагодарить руководство области за создание условий для занятий спортсменов и развития спорта в целом. Выступая на соревнованиях, мы чувствуем глубокую поддержку земляков» - поблагодарил спортсмен.

Напомним, на XXI чемпионате мира, который прошел в Белграде (Сербия), акмолинец одержал победу в весовой категории до 48 килограммов. В решающем поединке ему противостоял представитель Таиланда Вуттичай Юрачай.


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#Акмолинская область   #Спорт   #Бокс  
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