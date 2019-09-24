Чемпиону мира по боксу Бекзату Нурдаулетову подарили квартиру
АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Мангистауской области Серикбай Трумов вручил чемпиону мира по боксу Бекзату Нурдаулетову ключи от 2-комнатной квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Аким передал Бекзату специальное поздравление от Президента РК Касым-Жомарта Токаева.
«Тренируйся дальше. Желаю тебе много побед! Для этого мы дарим тебе квартиру в центре Актау. Твои тренеры хорошо поработали ради твоего достижения», – сказал С. Трумов.
Тренерам Бекзата аким области вручил денежные премии: первому тренеру Батырбеку Жайлыбаеву - 3 млн тенге, а Марату Жакиеву - 5 млн тенге.
Напомним, на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге в финале весовой категории до 81 кг казахстанец Бекзат Нурдаулетов единогласным решением судей победил 20-летнего узбека Дилшодбека Рузметова. Для обоих боксеров этот ЧМ стал дебютным в карьере.
Бекзата Нурдаулетова с победой на чемпионате мира поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщалось ранее, прошедшей ночью более 100 жителей Мангистауской области во главе с акимом Серикбаем Трумовым встретили Бекзата в аэропорту Актау.
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