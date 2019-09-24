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Чемпиону мира по боксу Бекзату Нурдаулетову подарили квартиру

24 Сентября 2019 17:25
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Чемпиону мира по боксу Бекзату Нурдаулетову подарили квартиру

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Мангистауской области Серикбай Трумов вручил чемпиону мира по боксу Бекзату Нурдаулетову ключи от 2-комнатной квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Аким передал Бекзату специальное поздравление от Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

«Тренируйся дальше. Желаю тебе много побед! Для этого мы дарим тебе квартиру в центре Актау. Твои тренеры хорошо поработали ради твоего достижения», – сказал С. Трумов.

Тренерам Бекзата аким области вручил денежные премии: первому тренеру Батырбеку Жайлыбаеву - 3 млн тенге, а Марату Жакиеву - 5 млн тенге.

Напомним, на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге в финале весовой категории до 81 кг казахстанец Бекзат Нурдаулетов единогласным решением судей победил 20-летнего узбека Дилшодбека Рузметова. Для обоих боксеров этот ЧМ стал дебютным в карьере.

Бекзата Нурдаулетова с победой на чемпионате мира поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщалось ранее, прошедшей ночью более 100 жителей Мангистауской области во главе с акимом Серикбаем Трумовым встретили Бекзата в аэропорту Актау.



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Ключевые слова: Социальная поддержка, Спорт, Жилье, Мангистауская область,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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