Чемпионов мира по футболу пришлось эвакуировать на вертолетах с главной площади в Буэнос-Айресе

21 Декабря 2022, 08:53

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Чемпионский парад в Буэнос-Айересе пришлось завершить досрочно, так как в центре столицы Аргентины собралось огромное количество людей, что затруднило передвижение наземного транспорта, а футболистов пришлось эвакуировать вертолетами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

По предварительным оценкам на улицы города со всей страны вышли около пяти миллионов человек.

Игроки национальной сборной перемещались на автобусе. Изначально планировалось, что сборная проедет рядом с главным символом столицы Аргентины — Обелиском. Но полиции не удалось сдержать поток людей и за четыре часа кортеж с футболистами смог проехать всего несколько километров. Игроков затем вывезли на вертолетах.

Видео опубликовал Telegram-канал Sport24.ru.

Победу на ЧМ по футболу в Катаре капитан аргентинской сборной Лионель Месси посвятил Диего Марадоне, предыдущим поколениям национальной команды и народу Аргентины.

Об этом футболист написал в Instagram.

Сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира по футболу.

Как сообщалось ранее, основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3. Мбаппе отметился хет-триком, Месси — дублем. В серии пенальти сильнее оказались аргентинские футболисты — 4:2. Нападающий Франции Мбаппе получил Золотую бутсу ЧМ-2022.

Золотую перчатку ЧМ в Катаре получил вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес. Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре.

Сборная Аргентины устроила чемпионский парад в сопровождении верблюжьей полиции на ЧМ-2022. Аргентинцы празднуют победу своей сборной на ЧМ в Катаре.

Выходной день объявили в Аргентине в честь победы футбольной сборной на чемпионате мира.

Фото: aa.com.tr