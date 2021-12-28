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Чемпионом РК по абсолютным реальным боям стал костанайский полицейский

28 Декабря 2021 20:00
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Чемпионом РК по абсолютным реальным боям стал костанайский полицейский

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайский полицейский Маргулан Танатхан занял первое место на чемпионате Республики Казахстан по абсолютному реальному бою, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Мероприятие такого уровня, как отметили в департаменте полиции Костанайской области, проводилось в Казахстане впервые.

«Участие в соревнованиях, прошедших в столице, приняли порядка двухсот спортсменов из более 10 регионов страны. Полицейский управления специализированной службы Костанайской области сержант полиции Маргулан Танатхан занял I место по абсолютному реальному бою в весовой категории 70 килограмм», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

Маргулан Танаткан является мастером спорта РК по Армейскому рукопашному бою, которым занимается с 2010 года. Вместе с тем, сержант полиции уже сам успел поработать в качестве тренера в 2016-2018 годах для костанайских подростков.

По словам полицейского-спортсмена, он мечтает выиграть чемпионат мира по абсолютному реальному бою, который запланирован в следующем году в городе Санкт-Петербурге, поэтому начал готовиться к нему уже сейчас.


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#Костанайская область   #Спорт  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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