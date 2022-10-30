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Чемпионом мира в nail-индустрии стал подросток из Экибастуза

Редактор:  
Гульмира Байзакова
30 Октября 2022, 21:48
Чемпионом мира в nail-индустрии стал подросток из Экибастуза

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - 14-летний мастер ногтевого сервиса поблагодарил родителей и руководство области за поддержку, передает МИА «Казинформ«со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«Друзья, поздравьте меня, я стал чемпионом мира nail-индустрии в своей категории. Я счастлив, бессонные ночи не прошли даром. Каждый чемпионат дает мне возможность работать над собой и идти вперед», - написал Арулат Мухаметкали в Instagram-аккаунте .

Арулат Мухаметкали поблагодарил своего наставника, родителей и руководство области за поддержку.

Абылкаир Скаков поздравил молодого мастера nail-индустрии и пожелал ему новых высот, побед и целей.

Напомним, Арулат Мухаметкали - лауреат в номинации «Признание года» молодежной премии «Ертіс дарыны-2021».


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