Чемпионом мира стал спортсмен-спасатель из Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Роман Андрющенко показал лучший результат по боевому развертыванию и стал чемпионом мира по данному виду пожарно-спасательного спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой город».

В болгарской Варне, на берегу Черного моря, прошел VIII Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди юношей и юниоров и IV Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди девушек и юниорок.

Соревнования проходили по четырем видам - подъем по штурмовой лестнице на второй и третий этаж учебной башни, преодоление 100 метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета 4х100 метров и боевое развертывание от пожарной мотопомпы.

Лучший результат по боевому развертыванию показал Роман Андрющенко. Он является студентом первого курса Уральского колледжа газа, нефти и отраслевых технологий, успевая заниматься пожарно-спасательным спортом.