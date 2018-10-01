-
-
-
-
-
-
вчера 23:15 132
-
вчера 22:49 185
-
-
-
-
вчера 20:58 187
-
вчера 20:28 404
-
-
-
вчера 19:33 246
-
-
-
вчера 18:41 262
-
вчера 18:33 199
-
-
-
-
-
вчера 16:40 519
-
вчера 16:12 526
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 13:30 654
-
вчера 13:17 715
-
-
-
-
вчера 12:16 1103
Чемпионом мира стал спортсмен-спасатель из Уральска
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Роман Андрющенко показал лучший результат по боевому развертыванию и стал чемпионом мира по данному виду пожарно-спасательного спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой город».
В болгарской Варне, на берегу Черного моря, прошел VIII Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди юношей и юниоров и IV Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди девушек и юниорок.
Соревнования проходили по четырем видам - подъем по штурмовой лестнице на второй и третий этаж учебной башни, преодоление 100 метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета 4х100 метров и боевое развертывание от пожарной мотопомпы.
Лучший результат по боевому развертыванию показал Роман Андрющенко. Он является студентом первого курса Уральского колледжа газа, нефти и отраслевых технологий, успевая заниматься пожарно-спасательным спортом.
- «Барыс» разгромил «Слован»
- Определились призеры чемпионата Казахстана по настольному теннису
- Батыр Джукембаев отправил в нокаут мексиканца Патрисио Морено
- Хабиб победил Макгрегора на UFC 229
- Победитель по дзюдо на Кубок акима города определился в Атырау
- АФК «Кайрат» с первого места вышел в элитный раунд Лиги чемпионов