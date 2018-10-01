Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 2 °С
Алматы: 9 °С
USD 373.71 EUR 429.62
RUB 5.60 CNY 54.41
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Чемпионом мира стал спортсмен-спасатель из Уральска

8 Октября 2018 01:21 84
Поделиться:
Чемпионом мира стал спортсмен-спасатель из Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Роман Андрющенко показал лучший результат по боевому развертыванию и стал чемпионом мира по данному виду пожарно-спасательного спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой город». 

В болгарской Варне, на берегу Черного моря, прошел VIII Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди юношей и юниоров и IV Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди девушек и юниорок.

Соревнования проходили по четырем видам - подъем по штурмовой лестнице на второй и третий этаж учебной башни, преодоление 100 метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета 4х100 метров и боевое развертывание от пожарной мотопомпы.

Лучший результат по боевому развертыванию показал Роман Андрющенко. Он является студентом первого курса Уральского колледжа газа, нефти и отраслевых технологий, успевая заниматься пожарно-спасательным спортом.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Архив