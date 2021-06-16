Чемпионом мира по рукопашному бою стал житель Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Серик Абиров, житель села Жараспай Нуринского района Карагандинской области, победил в чемпионате мира по рукопашному бою в весовой категории свыше 90 кг. Соревнования прошли в столице Узбекистана Ташкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким села Жараспай Багжан Билялов от имени жителей поздравил чемпиона мира и подарил ему лошадь. Директор КХ «Жараспай» Сеилхан Конырбаев тоже вручил батыру подарок и пожелал новых побед в жизни и спорте.

«Мы гордимся тем, что ты уроженец нашего села», – сказал Сеилхан Конырбаев.

Серик Абиров – трёхкратный чемпион Республики Казахстан по рукопашному бою, двукратный чемпион Казахстана по ММА, серебряный призёр чемпионата Азии по ММА. Уже пять лет он входит в состав сборной Казахстана по рукопашному бою.

Стоит отметить, что сборная Казахстана в командном зачёте на чемпионате мира заняла третье место.