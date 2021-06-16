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    17:00, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Чемпионом мира по рукопашному бою стал житель Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Серик Абиров, житель села Жараспай Нуринского района Карагандинской области, победил в чемпионате мира по рукопашному бою в весовой категории свыше 90 кг. Соревнования прошли в столице Узбекистана Ташкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким села Жараспай Багжан Билялов от имени жителей поздравил чемпиона мира и подарил ему лошадь. Директор КХ «Жараспай» Сеилхан Конырбаев тоже вручил батыру подарок и пожелал новых побед в жизни и спорте.

    «Мы гордимся тем, что ты уроженец нашего села», – сказал Сеилхан Конырбаев.

    Серик Абиров – трёхкратный чемпион Республики Казахстан по рукопашному бою, двукратный чемпион Казахстана по ММА, серебряный призёр чемпионата Азии по ММА. Уже пять лет он входит в состав сборной Казахстана по рукопашному бою.

    Стоит отметить, что сборная Казахстана в командном зачёте на чемпионате мира заняла третье место.


    Теги:
    Спорт Карагандинская область
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