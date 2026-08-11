Чемпионом мира нужно не мечтать, а становиться — борец Алмат Кебиспаев

Стать чемпионом мира или Олимпиады может каждый, кто верит в себя, ставит конкретную цель и готов системно работать. В этом уверен пятикратный призер чемпионатов мира по греко-римской борьбе Алмат Кебиспаев. Корреспондент Kazinform поговорил со спортсменом о молодых борцах, принципах отбора в сборную и современной системе подготовки.

Беседа состоялась в Астане во время акции «10 000 шагов», которая прошла в Ботаническом саду в рамках спортивной недели. По словам Алмата Кебиспаева, подобные мероприятия помогают не только привлечь людей к физической активности, но и мотивируют ставить перед собой новые цели.

— Такие мероприятия, в первую очередь, праздник. Мы все собираемся вместе, объединяемся через спорт и сейчас делаем шаги. Вместо того чтобы каждый день просто ходить по одному маршруту, такие акции вдохновляют человека и помогают сделать шаг к новым вершинам, — сказал Алмат Кебиспаев.

Сам спортсмен, несмотря на переход на руководящую работу, продолжает следить за тренировочным процессом. Он отметил, что по возможности бывает в залах и наблюдает за подготовкой борцов.

— Мы не сильно отошли от борьбы, сами время от времени тренируемся. Находим время и смотрим за подготовкой спортсменов. Основная работа — это должность. Но если сидеть с утра до вечера в кабинете, много работы не сделаешь. Стараемся ходить по залам и все координировать. Борьба напрямую связана с нашей жизнью. Куда бы мы ни пошли, в какую страну или сферу ни отправились, борьба всегда с нами. Не удивляйтесь, если в итоге мы снова вернемся к тренерской работе, — отметил он.

Молодые борцы получают шанс

Также в интервью Алмат Кебиспаев рассказал о спортсменах молодого поколения, которые сейчас пробиваются в национальную сборную. По его словам, в период работы тренером он занимался борцами 2005–2008 годов рождения. Сейчас некоторые из них уже получили возможность претендовать на участие в чемпионате мира.

— Мы тренировали ребят 2005–2008 годов рождения. Сейчас у первых из них, например у борцов 2005 года рождения, появилась возможность попасть в национальную сборную и поехать на чемпионат мира. Пока конкретно неизвестно, кто отправится. Впереди турниры в Германии. Думаю, по результатам этих соревнований будут выбирать тех, кто лучше себя покажет, — сказал он.

По его мнению, при формировании национальной команды необходимо делать ставку на прозрачный отбор и заранее определять спортсменов, с которыми предстоит вести подготовку. Подготовиться к крупному турниру за короткий срок, как отмечает спортсмен, практически невозможно.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— Нужно заранее проводить отбор и основательно работать с этими ребятами. В короткие сроки подготовиться сложно. Как минимум шесть месяцев нужно работать по плану. Но здесь нельзя работать только с одним спортсменом. У главных тренеров есть свое видение, они могут рассматривать двух-трех борцов в одном весе. В итоге решается, кто поедет, — объяснил спортсмен.

Одного турнира недостаточно

Кебиспаев также считает неправильным оценивать спортсмена только по результату одного соревнования. По его словам, более объективно смотреть на результаты борца на протяжении всего сезона.

— Один турнир можно случайно выиграть или получить травму на важном соревновании. Поэтому нужно оценивать борца, который проявлял себя на протяжении всего сезона. Можно организовать несколько постоянных соревнований и по их итогам выбирать спортсменов. Но поскольку в нашей стране таких закрепленных турниров немного, главные тренеры проводят отбор через международные соревнования, — отметил он.

По словам Кебиспаева, внутренняя конкуренция должна сохраняться и в олимпийском цикле. В качестве примера он привел ситуацию в весовой категории до 77 килограммов.

— Сейчас на последнем Кубке Казахстана Демеу вновь доказал свою силу. Здесь ни у кого нет вопросов. Но до Олимпиады еще есть время. Поэтому расслабляться нельзя. Наоборот, нужно до конца сохранять конкуренцию. Именно эта конкуренция и будет помогать Демеу становиться чемпионом. Даже если Демеу не сможет выступить, другие ребята должны быть готовы. Нельзя строить план только на одном спортсмене. Всегда должен быть подготовленный резерв, — подчеркнул Кебиспаев.

«Медицина — это не только витамины»

Отдельно спортсмен остановился на современной системе подготовки. По его мнению, сегодня тренировочный процесс должен строиться с учетом научных и медицинских показателей.

Он отметил, что объем нагрузки необходимо подбирать в зависимости от возраста и физического состояния спортсмена. Кроме того, подготовка должна быть привязана к календарю соревнований, а периоды нагрузки и восстановления — заранее рассчитаны.

Фото: из личного архива Алмата Кебиспаева

— На каждом возрастном этапе подготовка может меняться. Восстановление, способность выдерживать нагрузки — все это должно контролироваться с медицинской точки зрения. Нельзя просто примитивно тренироваться. Иногда мы тренируемся, ориентируясь только на свои ощущения. Так не должно быть. Цифры показывают все. Поэтому нужно смотреть на цифры. Это научный подход, — сказал Кебиспаев.

По его словам, важно понимать, когда спортсмену необходимо давать максимальную нагрузку, а когда снижать ее, чтобы организм успел восстановиться.

— Нужно рассчитывать, сколько месяцев и дней осталось до соревнований. Важно знать, когда нужно давать максимальную нагрузку. Если начать слишком рано, это может привести к травме. Если слишком поздно — не останется времени на восстановление. Все это нужно рассчитывать. Медицина — это не только витамины. Медицина — это все это, то есть наука, — подчеркнул он.

«Сейчас все есть, нужно просто работать»

Кебиспаев считает, что современным спортсменам доступны многие условия, которых не было у предыдущих поколений. Поэтому, по его мнению, результат во многом зависит от самого спортсмена.

— У каждого времени есть свои плюсы и минусы. Поэтому нельзя ругать свое время. В наше время мы тоже добивались серьезных успехов. Сейчас все есть, нужно просто работать и не искать оправданий. Что ищешь, то и видишь. Если ищешь возможности — найдешь возможности. А если ищешь оправдания, то даже при самых хороших условиях все равно будешь недоволен, — сказал он.

Молодым борцам спортсмен посоветовал не сомневаться в собственных силах и воспринимать чемпионство не как недостижимую мечту, а как конкретную цель.

— Никогда не нужно сомневаться. Должна быть вера в себя. Нужно воспринимать звание чемпиона мира или Олимпиады не как мечту, а как реальную цель. Потому что это под силу каждому. Иногда мы воспринимаем достижение как что-то невозможное. Но наши спортсмены побеждают борцов, которые выигрывали Олимпиады и чемпионаты мира. Просто не нужно возлагать на себя слишком большую нагрузку. Нужно относиться к этому легче. Поставить конкретный план и тщательно готовиться. Если ты в форме, то больших успехов можно добиться и в 20, и в 30, и даже в 40 лет, если тебе позволяют возможности и ты находишься в хорошей форме, — отметил спортсмен.

Из массового спорта выходят профессионалы

Говоря о дальнейшем развитии борьбы, Кебиспаев отметил важность работы в регионах и доступности спортивной инфраструктуры для детей.

По его мнению, именно массовый спорт является основой для формирования профессионального резерва. Чем больше детей получают возможность заниматься спортом, тем выше вероятность появления среди них будущих чемпионов.

— Из массового спорта выходят профессиональные спортсмены. Чемпионы появляются именно из массы. Поэтому если мы будем формировать здоровую нацию и здоровое общество, среди населения будет появляться все больше сильных спортсменов и чемпионов, — подытожил Алмат Кебиспаев.

Напомним, в 2023 году казахстанский борец греко-римского стиля Алмат Кебиспаев выиграл медаль чемпионата Азии, который прошел в Астане.