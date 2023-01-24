Чемпионом международного турнира стал 16-летний карагандинский теннисист
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 16-летний карагандинский теннисист Виталий Зацепин стал чемпионом международного первенства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В парном разряде воспитанник карагандинской школы тенниса Виталий Зацепин и спортсмен из Кызылорды Ерасыл Ердилда одержали победу на международном турнире по теннису среди юниоров ITF Juniors J200.
Соревнования проходили в Калькутте (Индия).
В финале казахстанские спортсмены оказались сильнее японца Сатору Накаджимы и филиппинца Джоа Рея Поскуа – 6:2, 7:5.
«Карагандинцы Виталий Зацепин и Амир Омарханов в 2022 году добились невероятного результата. Они отлично сыграли в составе команды юниоров Казахстана, которая впервые в истории тенниса вошла в топ-4 на Кубке Дэвиса», - сообщили в управлении физической культуры и спорта Карагандинской области.
Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области