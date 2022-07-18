18 Июля 2022 15:00

Чемпионом Казахстана по муайтай стал 14-летний акмолинец

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пять наград завоевали юные акмолинцы на республиканском турнире по муайтай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

В Павлодаре прошел республиканский турнир по муайтай (W.M.F) среди юношей и молодежи. На ринге яркие противостояния показали более 100 участников.

Все эти ребята были заряжены на красивую победу, поэтому конкурентные поединки никого не удивляли. Своих лучших бойцов привезли представители команды Акмолинской области.

Чемпионом в весовой категории 57 кг среди возраста 14-15 лет стал Роберт Давыдов. «Серебро» в весе 51 кг в возрастной категории 16-17 лет - у Мухиден Мақсата. Третье место среди спортсменов 14-15 лет заняли Мадияр Жукин (60 кг), Расул Малиновский (63,5 кг) и Успек Мурзабеков (67 кг).

«Долго готовились, упорно занимались. Каждый день у нас были спарринги. Были лапы, проходили сборы, подгонка веса и так далее», - делится обладатель золотой медали Роберт Давыдов.

