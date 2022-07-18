Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Чемпионом Казахстана по муайтай стал 14-летний акмолинец
18 Июля 2022 15:00

Чемпионом Казахстана по муайтай стал 14-летний акмолинец

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пять наград завоевали юные акмолинцы на республиканском турнире по муайтай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

В Павлодаре прошел республиканский турнир по муайтай (W.M.F) среди юношей и молодежи. На ринге яркие противостояния показали более 100 участников.

Все эти ребята были заряжены на красивую победу, поэтому конкурентные поединки никого не удивляли. Своих лучших бойцов привезли представители команды Акмолинской области.

Чемпионом в весовой категории 57 кг среди возраста 14-15 лет стал Роберт Давыдов. «Серебро» в весе 51 кг в возрастной категории 16-17 лет - у Мухиден Мақсата. Третье место среди спортсменов 14-15 лет заняли Мадияр Жукин (60 кг), Расул Малиновский (63,5 кг) и Успек Мурзабеков (67 кг).

«Долго готовились, упорно занимались. Каждый день у нас были спарринги. Были лапы, проходили сборы, подгонка веса и так далее», - делится обладатель золотой медали Роберт Давыдов.


Новости по теме
Акмолинцы выиграли Кубок Казахстана по рукопашному бою
Казахстанский спортсмен вышел в полуфинал чемпионата мира по легкой атлетике
Чемпионат Азии по триатлону пройдет в Нур-Султане
Читайте также
Акмолинцы выиграли Кубок Казахстана по рукопашному бою
Чемпионат Азии по триатлону пройдет в Нур-Султане
Казахстанский спортсмен вышел в полуфинал чемпионата мира по легкой атлетике
Казахстанские теннисистки узнали свои позиции в обновленном рейтинге WTA
Лучший теннисист Казахстана проиграл финал турнира в США
Казахстанец решением судей проиграл бой-реванш узбекистанцу
Увеличение объемов производства зафиксировано в 17 регионах Казахстана
Хет-трик легионера обеспечил разгром в матче Кубка Казахстана
Популярное
1 Алматинцы спасаются от жары в горах -  фоторепортаж с Медвежьего водопада
2 Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в Алматы и Актобе
3 Tartyl Fest: двое алматинцев установили новый рекорд по подтягиванию
4 Бывший банкир создает фигуры в стиле фэнтези из газбаллонов в Петропавловске
5 Водитель погиб, пассажир травмирован при ДТП в Атырауской области

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Реализация Транскаспийского маршрута даст импульс проходящим через него регионам
Рахим Ошакбаев
Участие простых казахстанцев в IPO - есть уникальное окно возможностей
Архив