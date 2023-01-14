Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Чемпионом Казахстана по футзалу стала карагандинская команда

14 Января 2023, 14:27
Чемпионом Казахстана по футзалу стала карагандинская команда

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинская команда школы олимпийского резерва «Жастар-1» выиграла чемпионат Республики Казахстан по футзалу среди юношей 2009 года рождения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнования прошли в спорткомплексе «Аманат Арена» города Караганды.

На чемпионат съехались 16 команд со всех областей страны. Более 200 футболистов четыре дня боролись за звание лучшей команды.

В итоге первое место завоевали воспитанники областной школы олимпийского резерва по футболу «Жастар». Тренирует спортсменов Олег Миляев.

«Состязания прошли на самом высоком уровне. Все команды были хорошо подготовлены. Мы гордимся нашими футболистами. Ребята - неоднократные победители международных соревнований. Становились победителями и серебряными призерами республиканского первенства по футболу, чемпионы области», - говорит руководитель ОСДЮШОР «Жастар» по футболу Балгабай Нурланов.

Второе место в чемпионате заняла команда «Бірлік» из Павлодара, третье у ФК «Астана».

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями, кубками детской футбольной лиги «Джуниор» и Казахстанской федерации футбола.

На сегодня в областной школе «Жастар» занимаются 1150 детей от 7 до 18 лет. Занятия бесплатные. Трудятся в школе 27 высококвалифицированных тренеров. Филиалы есть во всех городах и районах области.

Фото: пресс-служба управления физической культуры и спорта Карагандинской области

Новости по теме
Мобильные пункты в помощь молодежи запустили в Карагандинской области
Водитель из Астаны арестован за неповиновение полицейским на закрытой трассе
Около 200 выборщиков зарегистрировались в Карагандинской области на выборы в Сенат
Теги:
Читайте также
Казахстан опустился на девятую строчку в медальном зачете Универсиады-2023
Елена Рыбакина сыграет в первый день Australian Open 2023
Жанибек Алимханулы назвал имя самого желаемого соперника
Казахстан обыграл Кыргызстан на любительском турнире Kazan Hockey Open
Мобильные пункты в помощь молодежи запустили в Карагандинской области
В Атырау 76 спортсменов вошли в национальные паралимпийскую и сурдлимпийскую сборные
Казахстанская биатлонистка остановилась в шаге от медали Универсиады-2023
Казахстан обошел Норвегию и США в медальном зачете Универсиады-2023
Новости партнеров
Популярное
1 Суд выдворил россиянина из РК за двойное гражданство
2 Неблагоприятные метеоусловия 15 января прогнозируются в пяти городах Казахстана
3 Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла американка Р’Бонни Габриэл
4 Двое погибли и шестеро ранены в ДТП на трассе Семей-Усть-Каменогорск
5 Крупный оздоровительный комплекс сгорел в Петропавловске

Лента новостей