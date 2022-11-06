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    17:16, 06 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Чемпионом Казахстана по футболу стала «Астана»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Сегодня состоялись решающие матчи Казахстанской Премьер-Лиги сезона 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Чемпионом Казахстана в седьмой раз в своей истории стала столичная «Астана», которая в заключительном туре обыграла на выезде карагандинский «Шахтер» (3:2) и набрала 53 очка. Второе место с 52 баллами занял «Актобе». «Тоболу» досталась в итоге «бронза» турнира. Команда из Костаная замкнула тройку лидеров с 47 очками в активе.

    Добавим, что покидают КПЛ по итогам нынешнего сезона уральский «Акжайык» и туркестанский «Туран». Их место в следующем году займут кокшетауский «Окжетпес» и «Кайсар» из Кызылорды.





    Теги:
    Спорт Футбол для mail.ru
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