13 Мая 2022 17:07

Чемпионки Азии по волейболу получили 10 млн тенге от акима Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов встретился с женской волейбольной командой «Қуаныш», которая вернулась домой с кубком чемпионата Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня вместе со спортивной общественностью чествовали чемпионов Азии – волейбольный клуб «Қуаныш». Триумф наших девчонок стал спортивной сенсацией на Азиатском континенте. Болельщикам надолго запомнится «валидольный финал» с принципиальным соперником и «сенсационный камбек» североказахстанского клуба», – написал на своей странице в социальной сети аким области.

Глава области добавил, что эта победа – закономерность, ведь в регионе развивается волейбол и подрастает молодое поколение спортсменок.

Теперь североказахстанским волейболисткам предстоит участие в клубном чемпионате мира. Аксакалов пожелал команде красивых побед и положительных эмоций на мировой арене.