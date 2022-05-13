Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Чемпионки Азии по волейболу получили 10 млн тенге от акима Северо-Казахстанской области
13 Мая 2022 17:07

Чемпионки Азии по волейболу получили 10 млн тенге от акима Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов встретился с женской волейбольной командой «Қуаныш», которая вернулась домой с кубком чемпионата Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня вместе со спортивной общественностью чествовали чемпионов Азии – волейбольный клуб «Қуаныш». Триумф наших девчонок стал спортивной сенсацией на Азиатском континенте. Болельщикам надолго запомнится «валидольный финал» с принципиальным соперником и «сенсационный камбек» североказахстанского клуба», – написал на своей странице в социальной сети аким области.

Глава области добавил, что эта победа – закономерность, ведь в регионе развивается волейбол и подрастает молодое поколение спортсменок.

Теперь североказахстанским волейболисткам предстоит участие в клубном чемпионате мира. Аксакалов пожелал команде красивых побед и положительных эмоций на мировой арене.


Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Конкурс на реконструкцию Нуринского водопровода объявят до конца мая
Замглавы горздрава Алматы уволят в течение недели за скандальное видео
Активно использовать экспортный транзитный потенциал портов Каспия поручил Премьер-Министр РК
Около 18 тонн рыбы изъяли у браконьеров в Атырауской области
Предложенные Президентом реформы имеют фундаментальный характер - сенатор
Взятка в 134 млн тенге - дело главного строителя Уральска передали в суд
Изменения в Конституцию объяснила сенатор Булавкина жителям Усть-Каменогорска
Детали референдума обсудил сенатор Нуралиев с сельчанами Жамбылской области
Популярное
Граждане Узбекистана находились в опрокинувшемся автобусе на трассе в Жамбылской области
Два человека погибли и 33 пострадали в ДТП в Жамбылской области
Прием документов по Алматы жастары начнется с 18 мая
Льготное автокредитование в Казахстане начнется 16 мая
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажет казахстанский телеканал
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 мая
Открыта горячая линия по пострадавшим в ДТП на трассе Жамбылской области
Несколько участков дорог перекроют в Нур-Султане
Трое взрослых и ребенок пострадали от укусов волчицы в ЗКО
Взаимоотношения Казахстана и Турции в цифрах представила Акорда
Более 800 детей приходится на одного школьного психолога в Нур-Султане
Казахстан приглашает немецкий бизнес к сотрудничеству в сельском хозяйстве
Государство управляет природными ресурсами только от имени народа – Минюст РК
Более 16 млрд тенге потратят на дороги в Жамбылской области
Архив