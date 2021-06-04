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    15:30, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Чемпионки Азии по боксу прилетели в Нур-Султан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султан из Дубая прилетели чемпионки Азии по боксу. В международном аэропорту Нурсултан Назарбаев спортсменок встретили не только их семьи и друзья, но и представители Казахстанской федерации бокса, столичного акимата и спортивных школ, сообщает официальный сайт акимата города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Ляззат Кунгейбаева, Римма Волосенко, Валентина Хальзова, Дина Жоламан, Милана Сафронова, Марина Вольнова и Владислава Кухта признались, что свои победы они посвятили 30-летию Независимости Республики Казахстан.

    Напомним, на Чемпионате Азии мужская и женская сборные завоевали первое общекомандное место в медальном зачете. Таким образом, в копилке сборной — 8 золотых, 6 серебряных и две бронзовые медали.

    В соответствии с установленным Казахстанской федерацией бокса призовым фондом золотые медалисты получат по 10 тысяч долларов, серебряные — по 5, бронзовые — по 2,5 тысячи долларов.



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