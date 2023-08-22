Чемпионка России Софья Сподаренко: у водного спорта Казахстана большие перспективы

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Чемпионка России по плаванию на дистанции 50 метров баттерфляем Софья Сподаренко, которая теперь выступает за сборную Казахстана, рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» о впечатлениях о стране, сложностях перехода и поставленных целях.

Софья Сподаренко родилась в Усть-Каменогорске. Когда ей было три года, она с родителями уехала из страны. Будучи ребенком, в Казахстан приезжала часто, гостила у бабушки и родных. Начиная с подросткового периода, поездки стали редкими, все свободное время отнимали тренировки и сборы. Софья говорит, что сейчас особенно радуется ее переезду бабушка, с которой они теперь видятся чаще.

- Маленькой я не ощущала разницы, что это другая страна. Сейчас же самое распространенное сообщение у меня в директе: Казахстан живет в 3023-м году и очень прогрессивен.

- Как Вас приняли коллеги по спортивному цеху?

- Это был весьма щепетильный для меня вопрос. Конечно, я переживала и понимала, что мой переход может быть воспринят кем-то как жесткая конкуренция. Хотя у меня не было и нет цели отнимать чьи-то медали. И сначала было большим удивлением, когда меня приняли очень тепло. Потом я поняла, что все-таки казахстанцы умеют дружить лучше и иначе. Я ведь замечала это за своей семьей.

- Тяжело далось решение выступать за Казахстан?

- Разумеется, из зоны комфорта выходить никогда не хочется. Решение далось нелегко. Изменились все сферы моей жизни. Начиная от бытовых вопросов до спортивной подготовки. Но у меня была цель, ради которой было принято решение сменить гражданство и страну. Находясь в России, я не смогла бы участвовать в международных соревнованиях.

- Расскажите о планах и цели. На своей странице в инстаграме Вы сказали – она потрясающая…

- Думаю, любой спортсмен стремится к самым высоким результатам. Моя цель сейчас – оказаться на Олимпиаде-2024 в Париже. Иначе было бы глупо профессионально заниматься спортом и не стремиться к этому. Не буду лукавить, в Казахстане конкуренция гораздо ниже, чем в России. Там в чемпионате участвуют от 800 до 1 000 участников, в Казахстане – не более 300. Но мне очень нравится подход к тренировкам в сборной. Мне кажется, в долгосрочной перспективе эти шаги сыграют большую роль в развитии водного спорта в Казахстане. К тому же есть хороший ориентир – Дмитрий Баландин со своей золотой олимпийской медалью. Уверена, что Казахстану нужно развивать водные виды спорта, особенно плавание.

- С какими сложностями в процессе тренировок столкнулись?

- Не могу сказать, что было сложно. Был некий дискомфорт, конечно. Все-таки поменялась страна, команда, регион. Я выступаю за Туркестанскую область, а не за Восточно-Казахстанскую, где родилась. Все в новинку. Каждый день задаю много вопросов тренеру. В Национальной сборной по плаванию со мной работает Станислав Осинский. Тренер в Туркестане – Жанас Шалдарбеков.

- Как справляетесь с хейтерами?

- Не самое приятное, с чем пришлось столкнуться в процессе перехода. И тем не менее, подавляющее большинство меня поддержали. Мне написали много слов поддержки казахстанцы, с которыми я даже не знакома. Меня поддержали мои родные и друзья. Это самое важное. Недружественные сообщения я целенаправленно не читала (смеется). Честно говоря, была готова к подобному развитию событий. Наиболее сложными были первые четыре дня, наверное. Потом начались сборы, и я погрузилась в тренировочный процесс и отвлеклась.

- С Казахстаном связываете только спортивную карьеру?

- Мне нравится страна, люди. Много времени провожу в Алматы. Хотя не люблю мегаполисы, но это невероятно уютный город. И я поняла, что какую-то часть своей жизни хотела бы провести здесь. Я космополит. Во мне течет украинская кровь – мой дед приехала в Казахстан из Украины, большую часть жизни я прожила в России и при этом огромный культурный пласт - из Казахстана. Я не знаю, где буду жить в будущем и в какой стране умру. Но в Казахстане мне хочется прожить какую-то часть своей жизни.

Напомним, чемпионка России по плаванию 25-летняя Софья Сподаренко с 11 августа будет представлять Казахстан на международных соревнованиях.