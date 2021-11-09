+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: -6 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Чемпионка по стрельбе из традиционного лука открыла в Костанае школу

9 Ноября 2021 01:00
Поделиться:
Чемпионка по стрельбе из традиционного лука открыла в Костанае школу

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В региональную палату предпринимателей Костанайской области обратилась чемпионка РК по стрельбе из традиционного лука Аяулым Аппазова. Она решила открыть в регионе специализированный клуб, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Павлодарские дети выиграли чемпионат РК по таеквондо
Актоты Раимкулова приняла победителей и призеров чемпионата мира по боксу Елена Рыбакина улучшила позиции в рейтинге WTA Казахстанские спортсменки стали чемпионками I тура Суперлиги по настольному теннису в России

Аяулым Аппазова представляет Казахстан на различных соревнованиях, в том числе и международных. Уроженка Костанайской области тренировалась в Нур-Султане. За год спортивной карьеры достигла серьезных результатов на этом поприще.

«Участвуя в различных состязаниях, заметила, что от Костаная нет спортсменов, представляющих этот вид спорта. Поэтому решила, что в регионе необходимо открыть клуб по стрельбе из традиционного лука и пропагандировать эту идею», - рассказала Аяулым Аппазова.

Стартап в региональной палате предпринимателей поддержали и оказали консультативную и юридическую помощь в реализации проекта.

Клуб начал свою работу и уже принимает первых посетителей. Открытие состоялось с участием председателя регионального совета палаты предпринимателей Костанайской области Айдарбека Ходжаназарова, директора региональной палаты предпринимателей Костанайской области Данияра Кузенбаева, представителей краеведческого музея, управления культуры.

«Этот вид спорта набирает популярность среди молодёжи. Филиалы открыты в девяти областях страны . Костанай стал девятым регионом, где создан спортивный клуб. Главное ожидание – это подготовка спортсменов, которые достойно представят страну на соревнованиях», - отметил вице-президент республиканской Федерации по стрельбе из традиционного лука «Садақ ату» Диас Ахметов.


Представитель федерации также провел первый мастер-класс для гостей мероприятия.

«Важно укреплять национальные традиции и передавать их молодому поколению. Это основа нашей культуры, духовное наследие и прочный фундамент независимости», - считает председатель регионального совета палаты предпринимателей Костанайской области Айдарбека Ходжаназаров.

Как считает сама Аяулым, в этом виде спорта нет соперников, есть только ты и мишень, и достигнутый результат. «Уверена, что уже в ближайшее время мы покажем свои достижения на ближайших соревнованиях», - добавила Аяулым Аппазова.

Стоит отметить, что ближайшие соревнования, в которых теперь примут участие и костанайские спортсмены, пройдут в феврале в столице Казахстана.




Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Спорт  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Павлодарские дети выиграли чемпионат РК по таеквондо
Актоты Раимкулова приняла победителей и призеров чемпионата мира по боксу
Елена Рыбакина улучшила позиции в рейтинге WTA
Казахстанские спортсменки стали чемпионками I тура Суперлиги по настольному теннису в России
Популярное
1 Зарплату повысят полицейским в Казахстане
2 Теперь участковые будут обладать еще большим правом – глава МВД РК
3 При каких условиях Геннадий Головкин может стать абсолютным чемпионом мира
4 Около 10 млн тенге украли мужчины у своего свата в Туркестанской области
5 Коронавирус в Казахстане: еще одна область перешла в «зеленую» зону
6 1031 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки
Читайте также
Казахстанцы заняли свои рекордные позиции в рейтинге ATP
Павлодарские дети выиграли чемпионат РК по таеквондо
Зарплату повысят полицейским в Казахстане
Теперь участковые будут обладать еще большим правом – глава МВД РК
При каких условиях Геннадий Головкин может стать абсолютным чемпионом мира
Около 10 млн тенге украли мужчины у своего свата в Туркестанской области
Коронавирус в Казахстане: еще одна область перешла в «зеленую» зону
1031 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив