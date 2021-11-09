Чемпионка по стрельбе из традиционного лука открыла в Костанае школу

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В региональную палату предпринимателей Костанайской области обратилась чемпионка РК по стрельбе из традиционного лука Аяулым Аппазова. Она решила открыть в регионе специализированный клуб, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Аяулым Аппазова представляет Казахстан на различных соревнованиях, в том числе и международных. Уроженка Костанайской области тренировалась в Нур-Султане. За год спортивной карьеры достигла серьезных результатов на этом поприще.

«Участвуя в различных состязаниях, заметила, что от Костаная нет спортсменов, представляющих этот вид спорта. Поэтому решила, что в регионе необходимо открыть клуб по стрельбе из традиционного лука и пропагандировать эту идею», - рассказала Аяулым Аппазова.

Стартап в региональной палате предпринимателей поддержали и оказали консультативную и юридическую помощь в реализации проекта.

Клуб начал свою работу и уже принимает первых посетителей. Открытие состоялось с участием председателя регионального совета палаты предпринимателей Костанайской области Айдарбека Ходжаназарова, директора региональной палаты предпринимателей Костанайской области Данияра Кузенбаева, представителей краеведческого музея, управления культуры.

«Этот вид спорта набирает популярность среди молодёжи. Филиалы открыты в девяти областях страны . Костанай стал девятым регионом, где создан спортивный клуб. Главное ожидание – это подготовка спортсменов, которые достойно представят страну на соревнованиях», - отметил вице-президент республиканской Федерации по стрельбе из традиционного лука «Садақ ату» Диас Ахметов.

Представитель федерации также провел первый мастер-класс для гостей мероприятия.

«Важно укреплять национальные традиции и передавать их молодому поколению. Это основа нашей культуры, духовное наследие и прочный фундамент независимости», - считает председатель регионального совета палаты предпринимателей Костанайской области Айдарбека Ходжаназаров.

Как считает сама Аяулым, в этом виде спорта нет соперников, есть только ты и мишень, и достигнутый результат. «Уверена, что уже в ближайшее время мы покажем свои достижения на ближайших соревнованиях», - добавила Аяулым Аппазова.

Стоит отметить, что ближайшие соревнования, в которых теперь примут участие и костанайские спортсмены, пройдут в феврале в столице Казахстана.



