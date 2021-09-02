Чемпионка Паралимпиады-2016 Зульфия Габидуллина вышла в финал Игр в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанская парапловчиха Зульфия Габидуллина выступила в предварительном заплыве на 50 метров вольным стилем (S4) на Паралимпиаде-2020 в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Спортсменка преодолела дистанцию за 44.57 секунд, став четвертой в своем старте и восьмой в общем зачете квалификации, тем самым попав в число финалисток. Финал в данной дисциплине пройдет сегодня в 16:38 по времени Нур-Султана.

Напомним, что Зульфия Габидуллина является обладательницей «золота» Паралимпиады-2016 и Паразиатских игр-2018 на стометровке вольным стилем.



