РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:46, 24 Апрель 2026

    Чемпионка мира по боксу получила руководящую должность в Казахстане

    Экс-спортсменка национальной сборной Казахстана по боксу среди женщин Дина Жоламан стала руководителем спортивной школы в Акмолинской области, передает Kazinform.

    Дина Жоламан
    Фото: НОК РК

    Дина Жоламан долгое время считалась лидером казахстанской сборной в весе до 54 кг. В 2016 году она стала чемпионкой мира, а в 2022 году завоевала бронзовую медаль чемпионата мира. Однако.

    Покорить олимпийский пьедестал Дине не удалось — ее весовая категория стала олимпийской только в 2024 году, но спортсменке на тот момент уже было 31 год и накопившаяся усталось и старые травмы не позволили ей пройти отбор на Игры.

    Завершив спортивную карьеру, Дина Жоламан, как выяснилось, не ушла из сферы спорта. Она вернулась в родной населенный пункт Жаксы Акмолинской области. Здесь ей доверили пост директора специализированной детско-юношеской спортивной школы в Жаксынском районе.

    Для титулованной спортсменки это первая руководящая должность такого уровня. 

    Ранее мы рассказывали, что две чемпионки мира по боксу из Казахстана сенсационно проиграли на этапе Кубка мира-2026 в Бразилии. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Регионы Казахстана Акмолинская область
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают