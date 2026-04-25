Чемпионка мира по боксу получила руководящую должность в Казахстане

Дина Жоламан долгое время считалась лидером казахстанской сборной в весе до 54 кг. В 2016 году она стала чемпионкой мира, а в 2022 году завоевала бронзовую медаль чемпионата мира. Однако.

Покорить олимпийский пьедестал Дине не удалось — ее весовая категория стала олимпийской только в 2024 году, но спортсменке на тот момент уже было 31 год и накопившаяся усталось и старые травмы не позволили ей пройти отбор на Игры.

Завершив спортивную карьеру, Дина Жоламан, как выяснилось, не ушла из сферы спорта. Она вернулась в родной населенный пункт Жаксы Акмолинской области. Здесь ей доверили пост директора специализированной детско-юношеской спортивной школы в Жаксынском районе.

Для титулованной спортсменки это первая руководящая должность такого уровня.

