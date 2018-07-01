Чемпионка Казахстана по MMA будет участвовать в Азиатских играх в Китае

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Чемпионка Казахстана по MMA Нуржамал Садыкова поехала в Китай на Азиатские игры, где ей предстоит сразиться с чемпионкой мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уроженка Уральска Нуржамал Садыкова получила статус чемпионки Казахстана по MMA в своей весовой категории весной текущего года. Среди заслуг девушки ­- призовые места на чемпионатах по грэпплингу в России и Кубке Казахстана. К Азиатским играм она готовилась со своим тренером Русланом Аристановым.

«У Нуржамал хорошие удары, так как она семь лет занималась боксом. Мы за последний год поучаствовали в нескольких соревнованиях, пока она не стала чемпионкой Казахстана в весе 52 кг. Перед Азиатскими играми два-три месяца отрабатывали технику, так как просмотрели слабые места соперников. Во время поста в Рамадан ей было сложно, и мы немного изменили метод тренировок. Нуржамал уехала в Актобе на сборы, где будет двухнедельная подготовка. Оттуда в составе сборной Казахстана из 10 спортсменов вылетит в Китай. От нее я жду только «золото», - рассказал Руслан Аристанов.

По его словам, на поездку финансирование есть, но нет средств на сопровождение тренера.

«Конечно, было бы хорошо, если бы мой тренер сопровождал меня. Сейчас мы активно готовимся. Главной соперницей будет представительница Китая, которая является действующим чемпионом мира по ММА. До меня на Азиатских играх выступала только одна девушка из Казахстана. Теперь честь выпала мне, надеюсь, я не поведу свою страну. Во время подготовки мы с тренером смотрели все соревнования и технику ударов соперников. Таким же методом готовились и чемпионату Казахстана. У моей основной соперницы сильные удары ногой и хорошо отработанная техника в этом плане», - отметила Нуржамал Садыкова.







Напомним, чемпионат Азии по ММА будет проводиться в Пекине с 3 по 8 сентября.