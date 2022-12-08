Чемпионка Азии по боксу из Казахстана сразится с серебряной призеркой ЧМ-2022

8 Декабря 2022, 09:54

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 11 декабря в Абу-Даби (ОАЭ) состоится первый турнир Международной боксерской ассоциации IBA Champions’ Night, в рамках которого на ринг выйдут сразу несколько известных боксеров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В числе участников также заявлена чемпионка Азии-2022, казахстанка Карина Ибрагимова, которая сразится с серебряной призеркой чемпионата мира-2022 и обладательницей «бронзы» Олимпийских игр-2020 в Токио из Италии Ирмой Тестой.

Событие пройдет в рамках боксерского форума Global Boxing Forum. Также в турнире состоятся следующие бои:

Баходир Джалолов (Узбекистан) — Данис Латыпов (Бахрейн);

Муслим Гаджимагомедов (Россия) — Энмануэль Рейес (Куба);

Софьян Умиа (Франция) — Карен Тонаканян (Армения);

Руслан Файфер (Россия) — Кевин Джонсон (США)

Зеяд Ишаиш (Иордания) — Роньель Иглесиас (Куба);

Амер Хусейн Али Саид (ОАЭ) — Риз Линч (Шотландия);

Саиджамшид Джафаров (Узбекистан) — Йоэнлис Эрнандес Мартинес (Куба).

Фото: sports.kz