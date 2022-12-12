Чемпионка Азии по боксу из Казахстана проиграла серебряной призерке ЧМ-2022

12 Декабря 2022, 01:28

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Чемпионка Азии-2022 казахстанская боксерша Карина Ибрагимова провела бой на первом турнире Международной боксерской ассоциации IBA Champions’ Night в Абу-Даби (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 57 килограммов Ибрагимова вышла на ринг против обладательницы «бронзы» Олимпийских игр-2020 в Токио из Италии Ирмы Тесты. Поединок в формате пяти раундов прошел всю дистанцию и завершился победой итальянки единогласным решением судей.

На первом турнире IBA Champions’ Night принимают участие несколько известных боксеров, среди которых Баходир Джалолов (Узбекистан), Данис Латыпов (Бахрейн), Муслим Гаджимагомедов (Россия) и другие.

Фото: Sports.kz