РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:00, 10 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Чемпионка Азии по боксу из Казахстана нокаутом завоевала «золото» турнира Silesian Open-2023

    None
    ГЛИВИЦЕ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Мадина Нуршаева стала победительницей международного турнира Silesian Open-2023, который проходил в Гливице (Польша), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финальном поединке в весовой категории до 70 килограммов Нуршаевой противостояла польская спортсменка Патрисия Гживиньска. Этот поединок закончился досрочной победой Нуршаевой: в первом раунде казахстанка отправила свою соперницу в нокдаун, а во втором рефери произвел польке еще два отсчета и остановил бой.

    Таким образом, Мадина Нуршаева завоевала золотую медаль на Silesian Open-2023. Что касается других достижений казахстанки по любителям, то она является чемпионкой Азии-2017.


    Теги:
    Бокс Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Сегодня, 14:58
    Три офицера Нацгвардии получили ранения на полигоне в Жамбылской области
    Сегодня, 14:49
    Камшыбек Кункабаев побывал в нокдауне, но вышел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!