Чемпионка Азии по боксу из Казахстана нокаутом завоевала «золото» турнира Silesian Open-2023

ГЛИВИЦЕ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Мадина Нуршаева стала победительницей международного турнира Silesian Open-2023, который проходил в Гливице (Польша), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финальном поединке в весовой категории до 70 килограммов Нуршаевой противостояла польская спортсменка Патрисия Гживиньска. Этот поединок закончился досрочной победой Нуршаевой: в первом раунде казахстанка отправила свою соперницу в нокдаун, а во втором рефери произвел польке еще два отсчета и остановил бой.

Таким образом, Мадина Нуршаева завоевала золотую медаль на Silesian Open-2023. Что касается других достижений казахстанки по любителям, то она является чемпионкой Азии-2017.