Чемпионы Василий Левит, Данияр Елеусинов и Едиге Емберди поддержали эконеделю «Өнегелі ұрпақ» в Астане

Руководитель Управления физической культуры и спорта города Астаны Василий Левит, казахстанский боксёр-профессионал, олимпийский чемпион Данияр Елеусинов, чемпион мира по тяжелой атлетике Едиге Емберди поддержали эконеделю «Өнегелі ұрпақ» в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан: Астана – образец чистоты и порядка», передает корреспондент агентства Kazinform.

Они организовали субботник на территории средней школы при детском доме «Светоч», недалеко от Астаны. Они очистили двор от мусора и привели его в порядок.

Фото: Управление физической культуры и спорта города Астаны

- Четвертая неделя экологической акции «Таза Қазақстан» проходит под девизом «Өнегелі ұрпақ». Неравнодушные горожане выходят на очистку дворов ветеранов, детских и престарелых домов. Мы также постарались внести свою лепту и приехали в детский дом «Светоч». Здесь сейчас воспитываются 19 детей, - отметил руководитель Управления физической культуры и спорта Василий Левит.

Фото: Управление физической культуры и спорта города Астаны

В рамках этой акции сотрудники управления, дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий и известные спортсмены очистили территорию детского дома от мусора, и устроили небольшой праздник для воспитанников.

Фото: Управление физической культуры и спорта города Астаны

- Мы на постоянной основе стараемся вносить свой посильный вклад в воспитание и развитие детей. Как известно, спорт – лучший помощник в воспитании детей. Сегодня в столице в различных секциях занимаются больше 500 тысяч детей. Они не только улучшают своё физическое состояние, но и воспитывают в себе такие качества, как доброта, отзывчивость и сострадание. Благодарю за помощь и поддержку своих коллег, спортсменов и сотрудников дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий. На этом мы не остановимся. Экоакция, безусловно, найдет свое продолжение, - сказал Василий Левит.

Фото: Управление физической культуры и спорта города Астаны

Средняя школа при детском доме «Светоч» начала свою работу в ноябре 1999 года в трехкомнатной квартире Лилии Вениаминовны Соловьевой. Воспитанники средней школы при детском доме «Светоч» активно участвуют в районных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях, и занимают почетные места. Также принимают участие в спортивных соревнованиях по футболу, волейболу, эстафетах между воспитанниками и учениками из приглашенных школ.

Фото: Управление физической культуры и спорта города Астаны

- Я считаю, что экологическая акция - пример взаимопомощи и поддержки. Для нас большая честь помочь воспитанникам детских домов, пожилым людям, ветеранам. С одной стороны, это небольшая помощь, но какую большую благодарность мы от них получаем, не описать словами. А сегодня радость в глазах детей стала для нас лучшей благодарностью, - заявил олимпийский чемпион Данияр Елеусинов.

Фото: Управление физической культуры и спорта города Астаны

Главная цель «Өнегелі ұрпақ» – помочь одиноким старикам, ветеранам и пожилым людям почувствовать к себе теплое отношение, а жителям страны – проявить нравственность и доброту. Каждый житель может принять участие в экоакции и внести свою лепту.