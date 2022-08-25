Чемпионат Вооруженных сил по парашютному многоборью проходит в Алматы

АЛМАТЫ КАЗИНФОРМ – Соревнования спортсменов из десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций организованы на базе Центра парашютной подготовки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

Проведение мероприятия нацелено на развитие парашютного спорта, имеющего военно-прикладное значение, совершенствование разнообразных военно-профессиональных приемов действий и упражнений, а также боевой слаженности подразделений. Кроме того участники чемпионата выполняют квалификационные нормативы для получения спортивных званий и разрядов.

Заместитель командующего Силами специальных операций по воспитательной и идеологической работе полковник Абай Абдуллаев отметил, что ежегодное проведение чемпионата имеет большое значение для дальнейшего развития парашютного спорта в Вооруженных силах страны. Он поздравил участников первенства и пожелал всем достойной победы.

В соревновании принимают участие 40 военнослужащих. По квалификационным требованиям у каждого из них должно быть не менее пятидесяти парашютных прыжков и навыки управления системой специального назначения.

В программу спортивно-профессиональных состязаний входят упражнения по групповым прыжкам на точность приземления в индивидуальном и командном зачетах, стрельба из автомата «Калашникова», плавание вольным стилем на дистанции 100 метров, легкоатлетический кросс, а также спортивное ориентирование.

Чемпионат Вооруженных сил по парашютному многоборью завершится 27 августа церемонией награждения победителей лично-командного первенства.