Чемпионат ВХЛ с нового сезона будет называться «ВХЛ - Кубок Шелкового пути»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Москве в офисе Федерации хоккея России был утвержден календарь ВХЛ и принято решение о смене наименования лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

Чемпионат ВХЛ с нового сезона будет называться «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

Согласно утвержденному календарю карагандинская «Сарыарка» и усть-каменогорское «Торпедо» 6 сентября встретятся в стартовом для себя поединке сезона.