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Чемпионат ВХЛ с нового сезона будет называться «ВХЛ - Кубок Шелкового пути»

21 Июля 2018 09:56 183
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Чемпионат ВХЛ с нового сезона будет называться «ВХЛ - Кубок Шелкового пути»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Москве в офисе Федерации хоккея России был утвержден календарь ВХЛ и принято решение о смене наименования лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

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Чемпионат ВХЛ с нового сезона будет называться «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

Согласно утвержденному календарю карагандинская «Сарыарка» и усть-каменогорское «Торпедо» 6 сентября встретятся в стартовом для себя поединке сезона.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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